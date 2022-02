Catarina Gouveia tem mais um destino para acrescentar aos muitos que já teve a oportunidade de visitar. A atriz, 34 anos, encontra-se neste momento em Florença, Itália, conforme mostrou na sua conta de Instagram.

"Uma escapadinha de fim-de-semana até uma das mais belas cidades do mundo! Será que com este cenário de fundo, alguém consegue adivinhar?", escreveu na legenda de uma publicação no Instagram.

Desde logo foram vários os seguidores que deram um palpite certeiro.

