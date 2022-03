"Vivi uma coincidência emocionante". Foi desta forma que Catarina Furtado começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, 21 de março, onde fala do início da visita a Cabo Verde.

"Estou numa missão enquanto Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA em Santiago, Cabo Verde. A aprender, a partilhar a minha experiência e ouvir os bons resultados que este país tem conseguido nas áreas da saúde materna e neonatal, nas questões da igualdade de género, na área da saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar e não violência contra as mulheres e a perceber os desafios que ainda têm pela frente para que as meninas, raparigas e mulheres não sejam deixadas para trás", explico.

"Na visita à maternidade e ao serviço de neonatologia do Hospital Dr Agostinho Neto encontrei esta menina que está na primeira fotografia: foi concorrente do 'The Voice Portugal', Jaissa Sá Nogueira, deu à luz um menino e disse-me 'foi um parto com todas as condições e não irei de parar de estudar! Vou concluir o meu curso de medicina!' Ver raparigas empoderadas é extremamente inspirador", contou.

"Conheci também um projeto único: um banco de leite materno onde as mulheres ajudam voluntariamente outras mulheres que não podem amamentar. Também tive um encontro com mulheres que vivem com HIV (Leila Rodrigues, na fotografia comigo, deu o seu corajoso testemunho e só posso agradecer!). E mulheres com deficiência que sofrem ainda mais discriminação. E na Universidade de Cabo Verde partilhei e ouvi falar de como as alterações climáticas também prejudicam essencialmente as mulheres. Ainda reuni com o ministro da saúde e com o vice primeiro ministro", acrescentou.

Esta terça-feira, refere, vai continuar com a sua visita ao país. "Mas hoje [21 de março] durmo com um verdadeiro reforço do meu compromisso para com estas causas que precisam que as encaremos como urgentes para que o mundo seja um lugar melhor para todas as pessoas! Obrigada por tanto carinho", completou.

