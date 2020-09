Catarina Furtado usou esta terça-feira, dia 1, as suas redes sociais para dar uma boa notícia aos seguidores, sobretudo aqueles que acompanharam o seu programa 'Príncipes do Nada'.

"Às terças feiras tínhamos encontro marcado na RTP com os Príncipes do Nada. Ontem recebi a notícia de que uma das pessoas que entrevistei em Samos conseguiu a residência! Após quase 2 anos à espera. Estas notícias deixam-me demasiado feliz para não partilhar com vocês, que acompanharam de perto!", notou, revelando-se muito feliz.

Ora veja!

Leia Também: Catarina Furtado despede-se de 'Príncipes do Nada'