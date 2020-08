"É hoje. Pomos o ponto final na quinta série 'Príncipes do Nada' com uma emissão Especial Refugiados gravada em Portugal", foi com estas palavras que Catarina Furtado começou por se dirigir aos fãs, esta terça-feira, 18 de agosto.

Informação que a apresentadora da RTP fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Estes menores que chegaram sozinhos ao nosso país querem muito que lhes desejemos o melhor! Estão no Centro de Acolhimento Especializado da Cruz Vermelha com a Cláudia Sabença ao comando. Mais há mais para ver!!! Hoje às 21h na RTP! Sim?", rematou.

