Catarina Furtado está a viver um fim de semana de sonho, ao lado da sua "equipa preferida": a família.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou com os seguidores a sua felicidade e ainda aproveitou para dedicar ao marido, o ator João Reis, uma mensagem muito especial.

"Fim de semana com a minha equipa preferida e com o melhor companheiro do mundo, o de todas as etapas. Bom fim de semana", pode ler-se na legenda de uma apaixonada fotografia do casal.

