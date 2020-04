No passado dia 28 de março, a propósito do Dia Mundial do Teatro, Catarina Furtado e João Reis abriram portas de sua casa para partilhar uma pequena contracena. Um momento que conquistou os fãs e os fez pedir por mais.

Como tal, na noite desta quinta-feira o casal repetiu a 'dose', desta vez com a interpretação do texto 'Agora a Sério', de Tom Stoppard.

"Os vossos desejos são ordens... obrigada por nos quererem ouvir. Boa noite", escreveu a apresentadora na legenda do novo vídeo.

