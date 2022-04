A família de Catarina Furtado celebra uma data muito especial esta quarta-feira, 20 de abril, como a apresentadora destacou na sua página de Instagram.

"O meu pai faz hoje anos. E só podia ser numa data muito pertinho do dia da liberdade", disse junto de algumas fotografias em que aparece junto do pai, e que pode ver na galeria.

"O meu pai é meu e da minha irmã mas é nosso porque sempre cresci a vê-lo a querer saber cada vez mais, com uma dedicação ao rigor e à seriedade e com o objetivo de cumprir, sem medos, a missão do jornalismo", escreveu, dedicando uma carinhosa mensagem ao pai neste dia especial.

"Quando o meu pai faz anos, faz também anos o seu excelente contributo para a informação do nosso país. Parabéns, pappy", completou.

