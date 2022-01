Catarina Furtado voltou a recorrer à sua página de Instagram para celebrar uma data especial. Desta vez foi o marido da apresentadora, João Reis, quem celebrou mais um aniversário.

Na rede social, Catarina Furtado destacou uma fotografia do companheiro junto a uma árvore e começou por escrever: "A árvore da tua vida, já cheia de muitas ramificações. Tantas histórias que já podes contar e como as sabes contar bem. Que sejam longas e fortes sempre as tuas raízes".

"Parabéns, João Reis. E também ao 'teu' Bowie", acrescentou, referindo-se ao falecido cantor David Bowie que também teria completado mais um aniversário este sábado.

