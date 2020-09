Catarina Furtado mantém uma boa relação com a ex-companheira do marido, Joana Seixas, e por isso não deixou de a identificar numa publicação especial. O filho de João Reis e Joana completou mais um ano de vida, data que Catarina Furtado fez questão de destacar no Instagram.

"19. Cheios. E eu cheia de muito amor por ele. Tão bom vê-lo apagar as velas mesmo não as podendo soprar porque os tempos não deixam, os desejos estão lá todos e eu a ele desejo o melhor, tudo o que quiser conquistar. Porque merece", começou por escrever, desejando publicamente um feliz aniversário ao enteado.

"Parabéns, meu Kiko. Tua, boadrasta. Parabéns à mãe, Joana Seixas, e ao pai, João Reis", rematou.

Leia Também: Catarina Furtado: "Uma extraordinária e uma terrível notícia"