Depois de ter celebrado os 50 anos há cerca de dois meses, Catarina Furtado assinala agora o aniversário de uma pessoa muito especial. O filho da apresentadora, João Maria, faz hoje, dia 27 de outubro, 15 anos.

Nas redes sociais, Catarina assinalou a data com um bonito texto. "O meu girassol tem a sensibilidade capaz de transformar para melhor as vidas daqueles com quem se cruza mas que, para já, enquanto adolescente, tenta disfarçar. Eu prometi-lhe hoje que vou fazer um esforço gigante para não o tratar e olhar como o meu eterno pequeno amor. É já grande! E o amor que lhe sinto não cabe em lado nenhum do meu corpo de mãe", pode ler-se.

A apresentadora assinalou ainda o trabalho que desempenhou, sempre ao lado do companheiro e pai do menino, o ator João Reis. "

Parabéns a nós, João, aos manos, avós e restante família e amigos", acrescentou.

Recorde-se que Catarina Furtado é ainda mãe de Maria Beatriz, que tem também 15 anos.

Leia Também: Catarina Furtado recorda encontro com Angelina Jolie: "Missão"