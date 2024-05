A mãe de Catarina Furtado completou 79 anos de vida este domingo, dia 12 de maio, o que mereceu uma publicação da apresentadora nas redes sociais.

Com recurso ao Instagram, Catarina partilhou uma fotografia com a mãe e, na legenda, parabenizou a progenitora com uma mensagem especial.

"A mãe Helena faz anos. São 79 anos de flores de todas as cores. De amor de mãe e de amor de filha", escreveu a apresentadora da RTP, conforme poderá ler abaixo.

