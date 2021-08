Dias depois da morte do pai, Catarina Camacho recorreu ao Instagram para falar deste momento de luto.

No Instagram, a apresentadora da RTP partilhou um emotivo texto onde começa por escrever: "Ele tinha medo de morrer. Eu não lhe dizia, mas o meu maior medo era que ele morresse".

"Lembro-me de ser pequena, de acordar a meio da noite sempre com a mesma preocupação. Estaria a dormir? Ia silenciosamente até ao quarto dele e assegurava-me que respirava. Depois, acabava por adormecer de cabeça encostada ao peito, embalada pelo ritmo daquele coração atlético (na altura)", lembrou.

"Sou filha única. Fui claramente a menina do papá. Serei sempre. Com o passar do tempo, a inocência própria das crianças vai-se perdendo e a vida deixa de se apresentar 'tão mágica'. Verdade? Sempre tivemos muitas discussões, daquelas feias onde se escolhem palavras más e erradas", acrescentou.

"'Lá estão vocês com esses feitios de leões orgulhosos', dizia a minha mãe. E depois, com o mesmo coração de leão, desmanchávamo-nos em sorrisos e de abraço apertado fazíamos as pazes", continuou, realçando que "nunca deixaram nada por dizer".

"Se nesta vida nós escolhemos os nossos pais… então a minha missão com ele foi claramente ser mais mãe do que filha (dizia ele e sentia eu). Ele tinha tanto medo de morrer. Eu tinha tanto medo que ele morresse e não lhe dizia. Dá-me a mão. E assim ficávamos até o medo passar. Ele tinha medo de morrer… e morreu. Morreu sem mim, sem mãos dadas a ninguém, sem aviso. Foi-se. Num só sopro. O meu pai morreu. Morreu o meu pai. Pai tu morreste mesmo? (Tenho que repetir isto muitas muitas vezes porque…dias depois ainda me custa a acreditar)", desabafou.

Uma publicação que terminou com um conselho. "Se ainda tens os teus por perto, não percas tempo. Perdoa de verdade, abraça com alma, diz, pergunta, faz, escreve, telefona, não deixes para depois. O depois pode não chegar para tudo", rematou.

