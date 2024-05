José Castelo Branco aceitou dar a primeira entrevista após ser libertado à CNN Portugal, na noite desta quarta-feira, dia 8 de maio. De 'cara lavada' e sem qualquer maquilhagem, o socialite mostrou-se incrédulo com as acusações de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein,.

"Alguma vez agrediu a Betty?", perguntou o jornalista, com o negociador de arte a responder: "Nunca, jamais podia agredir a pessoa que mais amo".

"Como é que a Betty chegava aos 95 anos em bom e só agora é que está a ficar muito mal, porque está privada de mim?", questionou depois o socialite, que continuou: "Hoje estive em tribunal, olhava e pensava: 'como é que é possível estar a ouvir tudo isto, uma verdadeira cabala?'".

"Toda a gente me conhece e sabem que eu não minto. Há muita história à volta que eu não sei e não quero falar da CUF, mas a CUF tem uma grande preocupação, não me querem próximo por uma razão, porque desde o primeiro momento, em que comecei a discutir com o primeiro médico, em que ele olhou para a ferida da Betty no braço esquerdo e parecia que tinha uma golpada, porque a pele é muito fina, e eu disse: 'esqueça o corte, a primeira coisa que a Betty precisa é de sódio, eu conheço o corpo dela melhor que o meu'. Não estou a pôr em causa, estou a pôr em causa sim a sabedoria de alguns dos médicos", acrescentou José, que assim atribui alguma responsabilidade pelo estado de saúde da companheira à equipa médica.

De seguida, José Castelo Branco confidenciou o que terá sido dito pela companheira hoje, quando foram prestadas novas declarações perante membros dos tribunais e dos advogados: "A Betty ainda hoje foi ouvida pelo juiz e pelos advogados. Eles insistiram, tinha uma psicóloga de um lado e uma médica janota do outro, e a única coisa que ela disse foi 'empurrou-me e não quero falar mais, o meu filho não gosta de mim' e começou a chorar copiosamente. O meu medo e o meu horror neste momento é que ela está nas mãos de quem eu não conheço, está entregue a pessoas que não são da minha confiança, eles fizeram tudo para me afastar".

"Eu não minto, eu sou um livro aberto", reforçou, perto do fim, o socialite, que garantiu ainda que continuará "ao lado" da esposa Betty Grafstein.

Recorde-se que José Castelo Branco conheceu ontem, dia 8 de maio, as medidas de coação resultantes da acusação de violência doméstica contra a esposa. Ficou impedido de se aproximar e de contactar a mesma, embora se encontre em liberdade.

