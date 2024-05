Além de ter abordado a polémica com a casa de Betty Grafstein, José Castelo Branco também falou da recente discussão num estabelecimento em Lisboa.

O socialite estava a destacar o seu "amor inacreditável pela Betty", pelo filho e pela neta Constança, referindo que são as "três pessoas mais importante da sua vida", quando disse: "Por isso, quando me chatearam no outro dia, quando me fizeram aquele bullying todo no restaurante, eu não aguentei".

"Eles só mostraram o que queriam", acrescentou, referindo-se à pessoa que divulgou o vídeo da discussão de José Castelo Branco no estabelecimento em Lisboa.

Questionado sobre como começou, o socialite relatou: "Tinha acabado de jantar - para já estavam imensos fãs lá sempre a vir ter comigo, eu devia ter mais de 100 pessoas lá fora enquanto estava a jantar. [...] Estava com duas amigas e disse que tinha de ir lá fora fumar um cigarro, e disseram-me 'fuma aqui'. Eu tiro e acendo o cigarro e há uma senhora que diz que está a comer. Imediatamente, apaguei o cigarro dentro de um copo de água. Logo, na hora. Nem tive tempo de deitar fumo".

"Quando apago o cigarro, levanto-me e vou lá para fora fumar. E vêm dois ter comigo. Quando esses dois vêm ter comigo, dizem: 'como é que é possível, você pensa que pode fazer tudo pelo facto de ser rico, famoso, ser casado com uma velha rica. O seu filho até devia ter vergonha de si'. [...] Chamar velha à Betty, que eu estava à espera que ela morresse e que o meu filho devia ter vergonha, isso foi o que mais me chateou", acrescentou.

José Castelo Branco recordou ainda que pediu desculpa no dia a seguir, referindo-se ao vídeo que publicou no Instagram.

Questionado se "é mesmo feliz", respondeu: "Sou feliz mas tenho muitos medos. O meu grande medo é não ter a Betty ao meu lado. [...] A Betty é o meu leme, é o comandante do navio e eu tenho sido o comandante do navio neste momento. Não consigo imaginar, vou-me sentir um barco à deriva".

Sobre os comentários menos bons que tem recebido ao longo dos anos, partilhou: "Quando sou humilhado, atiro-me e apanho o touro de frente. Só choro quando estou muito magoado interiormente, quando vejo a Betty fragilizada, quando sei que o meu filho está a ter um problema. Quando a minha mãe era viva eu chorei muito".

Ainda sobre o filho, fez questão de afirmar: "O meu filho é magnífico. Tenho muito orgulho naquele Guilherme".

