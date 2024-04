José Castelo Branco decidiu reagir à polémica de ontem. O socialite foi filmado a discutir com alguns clientes de um restaurante onde se encontrava a jantar, com a conversa a subir de tom depois. José acabou por confrontar fisicamente uma das pessoas, agarrando-lhe o pescoço, como poderá ver aqui.

Nas redes sociais, a figura pública gravou um vídeo que começa por rejeitar as acusações de que terá sido xenófobo: "Para todos aqueles que se sentiram ofendidos e que dizem que eu fui agressivo, [peço] desculpa. Desculpem-me por uma razão, porque tenho a humildade de pedir desculpa, se eu erro. Neste caso, errei, porque não me aguentei à provocação. Dizem que sou xenófobo, não sou. Como é que posso ser, se tenho sangue de África, da Índia, da Europa? Não posso ser xenófobo!"

De seguida, José relatou algumas das coisas que lhe foram ditas. "Não me aguentei quando ouvi dizer que era um socialite de Nova Iorque, que era casado com uma velha milionária. Com a Betty no estado em que está, foi quase impossível eu controlar-me. Por isso, peço-vos desculpa a todos. Eu descontrolei-me, estava pronto para apanhar o 'touro pelos cornos', mas eles filmaram aquilo que quiseram", recordou.

Por fim, o companheiro de Betty Grafstein disse: "Mesmo assim, aos meus inimigos, peço desculpa. E não se esqueçam que o mundo dá muitas voltas. Aquilo que semeamos, é aquilo que colhemos. Não me importo, de todo, que falem mal de mim, porque eu não fiz mal a ninguém, mas não falem mal da minha Betty, nem do meu filho".

Ouça abaixo estas declarações.

Leia Também: Polémica! José Castelo Branco protagoniza desacato em restaurante