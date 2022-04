Uma fonte próxima da família Smith garantiu que a mulher de Will não concordou com a atitude do marido nos Óscares.

Já passou mais de uma semana desde que Will Smith deu um estalo a Chris Rock em plena cerimónia dos Óscares, contudo, o assunto continua a dar que falar. Entretanto, uma fonte próxima da família Smith revelou à revista Us Weekly como é que Jada se sentiu ao presenciar o momento: "Foi a quente e reagiu de forma exagerada. Ele sabe disso, ela também. Concordam no facto de que ele teve uma reação exagerada". "Não é uma dessas mulheres que necessita de proteção. Não tinha de fazer o que fez, porque ela não precisa que a protejam", notou ainda a mesma fonte, garantindo que Jada é "uma mulher forte, obstinada e capaz de travar as suas próprias batalhas". Estas são declarações que deram que falar, com vários fãs a notar que Jada se posicionou contra o marido, algo que a fonte nega. "Estará ao seu lado", garantiu. Leia Também: Audiência de processo disciplinar contra Will Smith foi antecipada