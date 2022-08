Iker Casillas tem sido associado a várias mulheres depois de se ter divorciado de Sara Carbonero, com quem viveu durante 11 anos. Agora, e depois de a Hola ter divulgado imagens do ex-jogador com outra mulher, foi ele próprio que veio desmentir as notícias de que terá encontrado um novo amor.

Nas imagens tornadas públicas pela revista espanhola, que intitulou o romance como "a nova ilusão" do espanhol, Casillas surge em clima de grande cumplicidade com María José Camacho, uma mulher viúva de 43 anos.

No Twitter, o antigo jogador do Futebol Clube do Porto mostrou-se indignado ao rejeitar estes rumores. "Não há nenhuma nova ilusão. O que há é uma nova invenção! Que maneira de criar uma história... de loucos", atirou.

Recorde que da relação terminada com Sara Carbonero, Casillas tem um filho de 8 anos.

