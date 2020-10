Ruben Rua e Helena Coelho foram esta sexta-feira, dia 2, os primeiros convidados de Manuel Luís Goucha no 'Você Na TV', da TVI.

A dupla esteve no programa da manhã para falar sobre a estreia de 'VivaVida', mas foi um pequeno desafio entre Goucha e Ruben a marcar o momento.

Os dois apresentadores responderam a um conjunto de perguntas sobre Cristina Ferreira com o objetivo de perceber qual dos dois sabe mais sobre a grande estrela da TVI.

Depois de reveladas as respostas às questões, às quais nem sempre conseguiram responder acertadamente, foi para o ar um vídeo onde Cristina revela as respostas certas do desafio e fala particularmente sobre aquela que está relacionada ao seu grande sonho: casar.

"Manuel, não me parece que vá casar contigo. Com o Ruben, nunca se sabe...", diz a apresentadora em tom de brincadeira.

