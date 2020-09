Mesmo com a pandemia, Gretchen e o noivo, Esdras de Souza, decidiram não adiar o casamento e vão realizar o mesmo já este mês, no dia 30 de setembro.

Uma cerimónia que foi destacada pela revista Quem, que revelou alguns detalhes sobre o grande dia.

De acordo com a publicação, a cantora vai proporcionar aos 100 convidados um momento luxuoso, tendo encomendado "macarrons com detalhes em ouro 24k, com os sabores preferidos da artista: pistache e leite ninho".

"Os doces são exclusividade do casamento dela. Vão ficar lindos", prometeu a chef Paola, responsável pelos doces.

A publicação relata ainda que o casamento vai ser realizado ao ar livre por causa da pandemia, adotando todas as medidas da Organização Mundial da Saúde.

