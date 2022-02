Já no lançamento do trailer de 'Soy Georgina', no ano passado, percebemos que o casamento era um tema abordado no reality show de Georgina Rodríguez. "Não depende de mim", dizia a companheira de Cristiano Ronaldo.

E agora que 'Soy Georgina' foi lançado, na quinta-feira, 27 de janeiro, há novas revelações no que diz respeito a este tema.

Isto porque o craque português também participa no reality show e fala do casamento.

"Digo-lhe sempre: ‘Quando houver um clique’. Como muitas coisas na nossa vida, ela sabe a que me refiro. Pode ser daqui a um ano, daqui a seis meses ou daqui a um mês. Tenho a certeza de que acontecerá", diz CR7.

