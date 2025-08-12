Cristina Ferreira nunca escondeu que casar é do dos seus grandes sonhos. A apresentadora da TVI só teve duas relações conhecidas, primeiro com António Casinhas, de quem tem um filho, Tiago, de 17 anos, e desde 2023 com João Monteiro, que conheceu nos bastidores de 'Big Brother'.

Do envolvimento com Casinhas, que durou 15 anos e que chegou ao fim em 2011 não chegou a haver pedido de casamento mas, apesar disso, Cristina sempre disse publicamente que o sonho de subir ao altar continuava lá.

Esta terça-feira, a apresentadora abriu a caixa de perguntas aos seguidores que a questionaram sobre esse assunto. "Para quando um anel igual ao da Gio?", perguntou uma fã. Cristina brincou com o assunto, partilhou uma imagem do namorado ao telemóvel perguntando: "Acham que está a pesquisar?"

O tenista também entrou na brincadeira, publicou o story da namorada e escreveu: "Se o GOAT ('O melhor de todos os tempos', nome que dão a Cristiano Ronaldo) demorou nove anos imagina quantos anos é que eu preciso".

"Estou lixada", referiu Cristina.



© Instagram - Cristina Ferreira

As exigências de Cristina Ferreira para o pedido de casamento

Quando a apresentadora começou a namorar com o tenista claro que o grande sonho de Cristina veio à baila. Numa emissão de 'Dois às 10', em janeiro deste ano, a cara da TVI falou sobre as exigências que tem para o pedido.

"Eu pedir, não peço [...] 'No dia em que te apetecer pedes, depois logo vejo'", disse a comunicadora ao companheiro.

Já sobre o anel a exigência é modesta. "O anel pode ser uma porcaria qualquer. Se for um anel bom, até tenho medo de o usar, de o perder. 50 euros, chega", revelou, referindo novamente: "Já disse que quero [casar-me], mas também já disse que tem de haver pedido", concluiu.