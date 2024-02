O casal conhecido nas redes sociais Hugo Mendes e Larissa Teófilo separaram-se ao fim de sete anos de relação e depois de terem ficado noivos.

Foi precisamente nas redes sociais que ambos comunicaram o fim do noivado e estão a partilhar algumas imagens destes dias difíceis após a separação.

"Depois o Hugo Mendes vem aqui falar com vocês. Porque, como é óbvio, a gente não conseguia gravar esse vídeo juntos", escreveu Larissa Teófilo ao comunicar a separação.

"Amar às vezes é deixar ir… deixar ir para nos reconstruirmos e conseguirmos ser melhores no futuro… Vocês não vão perder nem a Larissa Teófilo, nem o Hugo Mendes, nós apenas vamos tomar rumos diferentes. O que construímos aqui foi digno de um filme e vocês nos trouxeram muita felicidade", pode ler-se numa outra publicação, desta vez com um vídeo do português.

