Aparentemente, não é só em Portugal que os concorrentes do 'Dança com as Estrelas' sofrem com as críticas - por vezes ofensivas - dos espectadores. A versão francesa do concurso tem sido marcada por uma polémica que envolve Nico Capone, conhecido pelos portugueses pelos vídeos partilhados no TikTok.

Nico é casado com Daniela Pinto e os dois somam milhões de visualizações na rede social da moda, na qual mostram diversos momentos divertidos da relação de ambos. A visibilidade mediática que conquistaram levaram a que o influenciador de nacionalidade suíça fosse convidado para o programa, o que tem desagradado algumas pessoas.

Nico Capone tem sido acusado de ter peso a mais e as ofensas gordofóbicas fizeram até com que a TF1, o canal de televisão francês que transmite o concurso, desativasse os comentários das publicações nas redes sociais que o envolviam. "O 'Dança com as Estrelas' é um espetáculo de entretenimento. Se todos gostamos de comentar, é importante fazê-lo com gentileza e respeito", sublinharam ainda numa outra partilha.

Entretanto, Nico já deixou um comunicado no Instagram a propósito destes insultos. Referiu ter passado por "alguns momentos sombrios" que tentaram fazê-lo acreditar que "não merecia o lugar" e que "não chegaria ao objetivo" que traçou. "Obrigado minha esposa e meu filho por acreditarem em mim a cada segundo desde que a participação foi anunciada. Obrigado por tudo. Vocês são incríveis", escreveu ainda.

As observações deixaram incomodada ainda Inès Vandamme, a bailarina que faz par com Nico no concurso de televisão. A artista denunciou as "dezenas de mensagens" de ódio que tem recebido e expôs até algumas delas.