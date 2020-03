A família Beckham está em festa. O filho mais velho de Victoria e David, Brooklyn, completa 21 anos esta quarta-feira, dia 4 de março. Data que começou desde logo a ser assinalada nas redes sociais.

"Hoje, há 21 anos, chegou ao mundo a alma mais bonita que mudou as nossas vidas para sempre. Sensível, doce, gentil e engraçado, és tudo para nós. Amo-te muito, David Beckham. Feliz aniversário, Brooklyn", escreveu a mãe 'babada' na legenda de uma fotografia única, tirada momentos depois do nascimento do filho. Na imagem vê-se David Beckham a pegar no menino.

Por sua vez, o ex-jogador de futebol também assinalou esta data especial no Instagram. "Feliz 21.º aniversário para o meu grandalhão. O que mais posso dizer sobre ti, a não ser que te tornaste no ser humano mais bonito e isso deixa-me tão orgulhoso... És gentil, apaixonado e carinhoso e, como pai, é isso que mais desejamos ver num filho... Tivemos tantos bons momentos juntos. [...] Amo-te. Espero que tenhas um dia incrível porque tu mereces", disse.

Recorde-se que o casal Beckham tem mais três filhos em comum, Romeo, de 17 anos, Cruz, de 15, e a pequena Harper, de oito.

