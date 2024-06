O rei Felipe VI completa na próxima semana, no dia 19 de junho, 10 anos no trono espanhol. A data será celebrada através de vários eventos, tendo já sido assinalada esta sexta-feira, 14 de junho, através da divulgação de imagens únicas do monarca.

Os registos mostram o soberano no Palácio de Zarzuela, mais precisamente no seu escritório, retratando desta forma mais um dia de trabalho.

Recorde-se que a vida de Felipe VI mudou no dia 2 de junho de 2014, data em que o seu pai, Juan Carlos, decidiu que iria abdicar do trono. Este levou a decisão avante no dia 18. No dia seguinte, perante as Cortes Gerais, Felipe foi proclamado rei de Espanha no Congresso dos Deputados.

A partir desse momento, a filha mais velha, a princesa Leonor, tornou-se herdeira ao trono e, portanto, princesa das Astúrias.

