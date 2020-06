A família real da Suécia tem motivos para festejar. A princesa Vitória e o príncipe Daniel celebram dez anos de casamento. Uma data destacada na página oficial de Instagram da realeza.

"19 de junho de 2010 foi um dia especial e muito feliz nas nossas vidas. Entre as lembranças mais fortes, estão todas as pessoas que escolheram celebrá-lo connosco de diferentes maneiras - nas ruas de Estocolmo, em Ockelbo e noutras partes do país. [...] Hoje queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer o apoio durante estes dez anos, que significa muito para nós", lê-se na legenda numa das fotografias do casamento que foram recordadas na rede social.

O casal real tem dois filhos em comum, Estelle, de oito anos, e Óscar, de quatro.

Recorde este dia especial nas imagens da galeria.

