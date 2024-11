A casa que Gerard Piqué possui na Cerdanha, na zona dos Pirinéus, foi vandalizada na noite de domingo, 17 de novembro, por jovens que pertencem à organização juvenil 'Arran'. A mesma tem ligações ao partido de extrema esquerda CPU (Candidatura de Unidade Popular), que defende a independência da Catalunha.

O grupo partilhou um vídeo na rede social X a mostrar o momento em que a fachada da mansão foi pintada com uma mensagem: "Fuera pijos". Em tradução livre: "Fora snobes". Ao mesmo tempo, ouve-se a explicação para o gesto.

"Estás farto de ter de ir viver para fora por não poderes pagar uma casa digna na Cerdanha?", ouve-se. "Enquanto tens de sair da Cerdanha, porque não consegues pagar a renda, 64 por cento das casas são segundas e terceiras habitações, e só se abrem, em média, 14 dias por ano".

"Os sno de Barcelona que vêm divertir-se nas pistas de esqui e nos campos de golfe não pintam nada no nosso território", ouve-se ainda no vídeo, partilhado no X, com a seguinte legenda: "Passamos à ofensiva contra o monocultivo turístico que sufoca os Pirinéus, contra os snobes, os arrendatários e os especuladores que fazem das nossas vidas uma miséria. Snobes de mer**".