Foi com o Campo Pequeno praticamente lotado que as gémeas Maiara e Maraisa atuaram no passado dia 3 de fevereiro. O espetáculo fez parte da gravação de um DVD da dupla que em breve estará disponível.

Ainda assim, e enquanto os fãs esperam para ver o produto final, foram lançadas novas imagens que mostram o ambiente vivido na capital portuguesa aquando do concerto da dupla sertaneja.

Leo Dias, conhecido jornalista brasileiro, marcou presença no espetáculo e, no final do mesmo, entrevistou Maraisa, ainda com vários gritos dos fãs a ecoarem.

Nas imagens já divulgadas pelo próprio nas redes sociais é possível perceber o entusiasmo da cantora neste momento especial que foi partilhado com fãs portugueses e brasileiros.

"Acho que fizemos história aqui hoje", começou por dizer Maraisa, que fez questão de lembrar a amiga Marília Mendonça, com quem partilhou o projeto 'Festa das Patroas'.

