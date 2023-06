O carro do 'youtuber' português Diogo Figueiras, mais conhecido pelos internautas por Windoh, alega que o seu carro - um Audi R8 - foi apreendido, durante a semana passada, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa.

Num vídeo publicado pelo próprio no YouTube, Windoh mostra um agente da PSP alegadamente a avisá-lo de que o carro vai ser apreendido e a ordenar ao 'youtuber' que o deixe num parque.

Windoh afirma que o agente que o abordou já o tinha feito uma outra vez, quando o carro foi apreendido anteriormente, à semelhança do que aconteceu com o veículo do 'youtuber' Numeiro, no mês passado.

Windoh diz sentir-se perseguido, uma vez que alega que não há quaisquer provas de que o carro está alterado. No vídeo, o 'youtuber' mostra ainda o momento em que o veículo é rebocado na presença dos agentes.

O Notícias ao Minuto contactou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que remeteu eventuais esclarecimentos para segunda-feira.

Veja o vídeo publicado por Windoh:

Siga o link