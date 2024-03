Inês Aires Pereira recorreu ao Instagram este domingo, dia 31 de março, para mostrar uma imagem de um assalto minimamente insólito de que foi alvo. O carro da atriz foi vandalizado e dele foi levado... o volante.

Inês partilhou a fotografia e ainda escreveu um curto texto que provou a sua indignação.

"Boa Páscoa para o c**** ou c****** que me roubaram o volante. O VOLANTE!", fez notar.

Veja abaixo a publicação em causa.



© Instagram/Inês Aires Pereira

