Chegaram ao fim as férias de Carolina Patrocínio em Salvador da Bahia, no Brasil, e a apresentadora terminou os dias de descanso com uma encantadora fotografia.

Na imagem surge junto das filhas mais velhas - Diana, de sete anos, Frederica, de cinco, e Carolina, de três -, as suas grandes companheiras de viagem. "Turminha 2021", escreveu na legenda da publicação.

A faltar ficou apenas o 'caçula', Eduardo, de um ano, que ficou em Portugal com o pai, Gonçalo Uva.

