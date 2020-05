Os filhos são muitas vezes o grande destaque das publicações de Carolina Patrocínio no Instagram, e agora com a chegada do mais novo, o pequeno Eduardo, tem sido o menino o centro das atenções.

Ainda na noite deste sábado, a mãe 'babada' voltou a surpreender os que a seguem no Instagram com um novo vídeo do bebé. Desta vez, o menino aparece ao colo da irmã, a pequena Carolina, de dois anos.

"12 segundos que representam os últimos 12 dias", escreveu a apresentadora da SIC na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais das pequenas Diana e Frederica.

Leia Também: Carolina Patrocínio e o primeiro retrato de família com o quarto filho