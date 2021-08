Tiago Teotónio Pereira soprou as velas pelo 32.º aniversário esta segunda-feira, dia 2, e foi surpreendido com uma festa organizada por Carolina Patrocínio.

A desfrutar de dias de descanso na casa de família da namorada, Rita Patrocínio, o ator foi mimado com uma festa preparada pela apresentadora da SIC e pela sogra.

O momento de soprar as velas foi partilhado nas redes sociais e a felicidade do artista junto da família da companheira é notória.

Mais tarde, a festa continuou no Hide Pool Club, em Almancil, onde estiveram também presentes vários amigos do ator, incluindo José Mata. Veja na galeria as imagens que marcaram o dia.

Recorde-se que Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio vivem uma fase particularmente especial agora que aguardam a chegada do primeiro bebé, que será uma menina.

