A família de Carolina Patrocínio voltou a aumentar. A apresentadora do 'Fama Show' foi mãe pela quarta vez esta segunda-feira, 20 de abril, como a própria revelou nas redes sociais.

Um momento especial que voltou a ser destacado na sua página de Instagram horas depois de ter mostrado as primeiras imagens do filho recém-nascido.

Nas stories da rede social, Carolina Patrocínio surpreendeu de novo os fãs com uma nova fotografia do marido, Gonçalo Uva, com o bebé, Eduardo, ao colo.

Recorde-se que este é o primeiro menino de Carolina e Gonçalo. O casal tem mais três filhas em comum, Diana Frederica e Carolina.

