Carolina Patrocínio e as irmãs Mariana e Rita estiveram a celebrar o Halloween com os filhos, tendo-se vestido a rigor e enfeitado as casas para a ocasião.

Nas redes sociais, a apresentadora publicou algumas fotografias desse dia, nas quais se podem ver os disfarces, as decorações da casa e os doces com formatos 'assustadores'.

Além disso, Carolina deixou ainda uma promessa.

"Este ano foi tão bom... que para o próximo é sem miúdos! Obrigada, vizinhos, pelas grandes produções!", escreveu, na legenda das fotos.

