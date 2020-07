"Chegou o dia", foi desta forma que Carolina Patrocínio partilhou com os seus seguidores do Instagram a sua grande novidade profissional: a apresentadora acaba de lançar a sua primeira coleção cápsula de fatos de banho.

"Em parceria com a Zippy desenhei a minha primeira coleção cápsula de fatos de banho para toda a família", conta a estrela da SIC na legenda de um conjunto de imagens onde, juntamente com as filhas e os sobrinhos, mostra as primeiras peças deste novo projeto.

Por fim, Patrocínio avisa que esta "é uma coleção super limitada" e que por isso os interessados devem estar atentos ao site da marca para receberem o alerta assim que as peças estiverem disponíveis.

"São muito poucas unidades. Quase, quase a sair", escreve ainda a apresentadora.

