Chegou a hora de Carolina Patrocínio dizer adeus ao Algarve. A despedida foi evidenciada pela apresentadora na sua conta de Instagram, através do qual aproveitou para partilhar registos de bons momentos passados no sul do país.

"Hora de dizer adeus. Algarve 21", escreveu na legenda da publicação.

Conforme se pode ver pelas imagens presentes, Carolina viajou acompanhada pela família e todos divertiram-se num iate.

