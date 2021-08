De férias no Algarve com a família, Carolina Patrocínio deixou-se apanhar num momento de cumplicidade com o marido, Gonçalo Uva.

O registo, captado por Inês Patrocínio, irmã da apresentadora, mostra o casal a segredar enquanto se diverte a bordo de um iate.

A caixa de comentários logo ficou repleta de emojis de chamas, com muitos internautas a elogiar a sensualidade do casal.

Gonçalo Uva e Carolina Patrocínio© Instagram

Recorde-se que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são casados desde 2013 e têm quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Leia Também: A tradicional foto das férias: Carolina Patrocínio ao lado da mãe e irmãs