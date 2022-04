Recentemente, Carolina Patrocínio recebeu no seu programa na SIC Mulher - 'What’s Up? TV' - Fátima Lopes. Abrindo o coração, Carolina notou a inspiração que tem recebido de Fátima Lopes no que à maternidade diz respeito.

"Sempre foste muito discreta em relação à tua vida pessoal (…) nomeadamente os teus filhos. Eu própria estive aqui a ler e fiquei super emocionada com os testemunhos que os teus filhos te fizeram há pouco tempo", nota, já de lágrimas nos olhos.

"De repente conheci um lado que nunca te tinha ouvido falar e ver isto do ponto de vista dos filhos - a mãe tão carinhosa, tão atenta que tu foste esta carreira inteira... Vou ser sincera: muitas vezes sinto falta de exemplos [na profissão de apresentadora] (...) Fiquei logo super emocionada, não conhecia esse lado", completou Patrocínio.

Mãe de Filipe e Beatriz, Fátima partilhou a sua dinâmica entre a maternidade e a carreira.

"Os meus filhos têm a sorte de ter belíssimos pais, nunca estive sozinha nesta trajetória, de maneira nenhuma, mas eu fui e tenho sido sempre uma mãe muito presente. Às vezes faço malabarismos inacreditáveis.

Sou assim não é por nenhuma obrigação, é mesmo de coração. Sinto uma felicidade tão grande sempre que posso acompanhar alguma entrada ou desafio na vida deles. Gosto que eles sintam que a mãe esteve lá.

Acho que mais importante é termos a nossa antena muito afinada com os nossos filhos: entram e só por olhares perceberes como é que estão naquele dia e ires ao seu encontro, mesmo se levares uma patada. Às vezes é porque ainda não estão preparados para falar, ou porque é uma coisa muito delicada para eles e ainda não é o momento", explica.

Já quanto à filha mais velha, Beatriz, Fátima realçou: "Sou mãe e a seguir grande amiga dela. (…) Se for preciso chamar a atenção de qualquer coisa, eu chamo. As mães orientam, as mães balizam".

