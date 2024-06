"Conquistei o ponto mais alto do continente africano depois da semana mais dura e memorável da minha vida": foi desta forma que Carolina Patrocínio começou por definir a experiência de subir ao monte Kilimanjaro, na Tanzânia.

"Devo aos meus KiliKlimbers o espírito incansável de união e resiliência que me ajudou a chegar ao topo. Assisti a cada um atingir o seu próprio Summit com emoção, choro e acima de tudo com um novo super poder: Relativização", destaca numa partilha no Instagram na qual se revela emocionada.

Como já tinha referido anteriormente, Patrocínio foi a última pessoa da sua família "a embarcar nesta aventura", da qual não se arrependeu.

Veja na galeria as fotografias desta experiência inesquecível.

