Depois dos Globos de Ouro, Carolina Patrocínio voltou a um ambiente de festa, mas desta vez para celebrar uma data especial. O marido, Gonçalo Uva, completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 3 de outubro.

No Instagram, Carolina Patrocínio partilhou um vídeo com algumas imagens do companheiro e dos filhos, assinalando publicamente a data.

Mas não ficou por aqui e nas stories também destacou algumas imagens do momento em que festejaram a data. Veja na galeria.

De recordar que o casal tem quatro filhos em comum, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

