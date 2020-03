A distância dos mais próximos é dos desafios mais difíceis que as normas de isolamento social devido à Covid-19 impõem. Carolina Loureiro que o diga.

A atriz, que mantém uma relação com o cantor brasileiro Vitor Kley, está a sentir ainda mais a angústia do oceano que os separa.

Esta sexta-feira, dia 27, transpareceu as "saudades" que sente do companheiro com uma amorosa publicação nas redes sociais, na qual afirma sentir muito a sua falta.

Vale referir que o casal tornou pública a relação em dezembro do ano passado e desde então - e até se dar a pandemia - as viagens eram uma constante na relação.

Atualmente, Carolina encontra-se em isolamento social em Lisboa, onde reside. O namorado, por sua vez, está no Brasil.

