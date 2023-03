Carolina Loureiro esteve esta terça-feira, dia 7 de março, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Foi por lá que falou sobre os sucessos da carreira mas, também, sobre o seu lado mais pessoal.

"Eu lido [com a exposição mediática] a fugir um bocadinho e a ir para o meu espaço. Não gosto que invadam a minha privacidade, nem a da minha família e das pessoas que estão à minha volta. Ou seja, as pessoas que não fazem parte deste meio, acho que não têm de ser mexidas, têm de ficar naquele sitiozinho especial", fez notar a atriz da SIC.

Carolina confessou ainda ser uma pessoa que gosta de estar sozinha no seu próprio espaço, acrescentando o seguinte: "Eu acho que sempre fui e é o que me chamam, dizem que eu sou um bichinho do mato. Acho que fiquei mais ainda, um bocadinho. Mas não acho que seja mau, só tento proteger-me".

