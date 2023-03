Carolina Loureiro foi hoje convidada de Júlia Pinheiro no programa das tardes da apresentadora na SIC. A atriz mostrou o seu lado mais espiritual falando da forma como este tem influenciado a vida e como encara as coisas.

"Todos nós temos conflitos internos, todos nós temos situações difíceis pelas quais já passamos e, por isso, é que é tão importante cuidarmos de nós e olharmos para nós", defende.

"É mesmo muito importante. Então com o acesso a tudo o que temos, com as redes sociais, as pessoas andam todas muito agitadas, o pessoal tem que acalmar", aconselha.

A artista garantiu ainda que não está sempre bem e que a sua jornada passa por aceitar isso com tranquilidade.

