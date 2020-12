Carolina Loureiro usou esta quarta-feira as suas redes sociais para deixar aos seguidores um aviso importante sobre as contas falsas que existem nas redes sociais com o seu nome e imagem.

A atriz, que se encontra atualmente no Brasil ao lado do namorado - Vítor Kley -, informa que não tem conta no Twitter e TikTok e que, por isso, "qualquer página que virem nessas redes sociais é falsa".

"A única página que tenho é esta", acrescentou ainda, referindo-se à sua conta oficial de Instagram - caroloureiro.

