A viver no Brasil com o namorado, Vitor Kley, durante uma temporada, Carolina Loureiro vai usando as novas tecnologias para matar saudades da família que deixou em Portugal.

Esta segunda-feira, dia 23, a atriz recebeu "notícias de Portugal".

"Mamã e Pablito confinados", pode ler-se na legenda de uma imagem onde a mãe da estrela da SIC posa com o seu gato de estimação.

Carolina não foi clara em explicar se a sua mãe se encontra em isolamento por estar infetada ou ter estado em contacto com algum caso positivo de Covid-19, mas foram muitas as mensagens de força e coragem que esta recebeu por parte de fãs e amigos.

