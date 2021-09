Carolina Dieckmann recordou juntos dos seguidores da sua página de Instagram o momento em que foi "repórter por um dia" há cerca de 26 anos.

A atriz publicou um vídeo com algumas imagens deste dia único, vivido em 1995.

Na altura, a figura pública brasileira - atualmente com 42 anos - conversou com várias estrelas do futebol, incluindo Pelé.

Veja este momento na publicação abaixo:

