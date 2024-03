Carolina Deslandes protagonizou um dos momentos mais divertidos da estreia da quarta temporada do programa 'Taskmaster', transmitido no passado sábado, 16 de março.

O momento foi recordado na página de Instagram do formato da RTP, no qual o ar de incrédula da cantora - ao ver a solução fácil do desafio - provocou muitas gargalhadas nos telespectadores.

"Eu, quando a minha médica me disse 'sim sim, este período pós gravidez é um período muito fértil, temos aqui outro bebé'", comentou a artista em tom de brincadeira.

Ora veja:

