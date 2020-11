Santiago, de três anos, o filho mais velho de Carolina Deslandes é uma verdadeira caixinha de surpresas. A cantora fez uma publicação na sua conta de Instagram onde revelou aos seguidores a mais recente aprendizagem do menino, a qual a deixou muito orgulhosa.

"Ser mãe deste miúdo é uma surpresa diária. Há dias descobrimos que conta até 10 em mandarim. Aprendeu no YouTube. Nem queríamos acreditar", escreveu na legenda de uma publicação.

Recorde-se que Santiago foi diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo.

Carolina é ainda mãe de Benjamim e Guiilherme, frutos do anterior relacionamento com Diogo Clemente.

