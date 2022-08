Depois de Irma ter encontrado o amigo de quatro patas Suri, Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem à grande amiga, com quem tem uma relação única.

"Esta é a minha amiga. A minha amiga com quem eu falo sem medo de julgamentos. Que já me viu chorar sentada no chão. Já nos fomos buscar aos escombros e às ruínas e já dançamos abraçadas a agradecer as bênçãos da vida", começou por escrever Carolina Deslandes, falando de Irma.

"Esta é a minha amiga. A melhor pessoa que conheço. A que está nas minhas orações de todos os dias, a que não desiste de ver o bem. Mesmo quando o bem não está aos olhos de ninguém", acrescentou.

"Esta é a minha amiga. A Irma. A mãe do Moa e do Suri. A que não desiste, a que faz do amor gasolina. A que se rodeia de gente boa, porque é gente boa. Um país inteiro uniu-se nesta busca. É comovente ver que a discórdia e a porcaria que vagueia na net, nunca vão ser superiores ao amor e à empatia. A generosidade não está fora de moda nem em vias de extinção", continuou, falando dos esforços à procura de Suri.

"Esta é a minha amiga. Esta é a cara de felicidade de quem encontrou o seu melhor amigo e de quem está de volta a casa. Obrigada por cuidarem da minha amiga. Obrigada por mostrarem que o amor vence sempre", completou.

De recordar que Irma passou os últimos dias à procura do patudo, que encontrou esta quinta-feira, 4 de agosto. A artista contou com a ajuda de vários amigos, incluindo Carolina Deslandes, que partilhou os vários pedidos de ajuda nas redes sociais.

